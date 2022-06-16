Макрон, Шольц и Драги приехали в Киев. Фото

Марио Драги, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (слева направо)

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев, передает Reuters.

В Киеве лидеры крупнейших стран Евросоюза встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поездка, о которой не было объявлено заранее из соображений безопасности, состоится за день до того, как Европейская комиссия выпустит рекомендацию о статусе Украины как кандидата в члены ЕС.

Макрон заявил журналистам, что 16 июня встретится с Зеленским.

Лидеры трех стран собираются обсудить с Зеленским военную помощь Украине, а также ее заявку на вступление в Европейский союз, пишет французское издание Le Parisien.

Итальянское издание Rai News опубликовало фотографию, на которой европейские лидеры сидят в вагоне поезда, направляющегося на Украину. Одна из целей визита — продемонстрировать поддержку Киеву и попытаться смягчить критику Владимира Зеленского по поводу медленной поставки оружия.

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Еще одна задача — дать понять российскому президенту Владимиру Путину, что цели и единство Европейского Союза останутся неизменными. Кремль не сможет разделить Европу даже путем сокращения поставок газа и еще большего повышения цен на энергоносители, заявляют в Евросоюзе.

Третьей целью поездки заявлено желание Италии, Франции и Германии показать своим союзникам, в первую очередь Соединенным Штатам, что ЕС обладает собственной стратегической автономией и готов вести Европу к еще большей интеграции начиная с общей обороны и все более расширяющейся внешней политики.

Зарубежные лидеры неоднократно посещали Киев на фоне российской «военной операции», которая проводится на Украине с 24 февраля. В апреле в Киев приезжали президенты Латвии, Литвы, Польши и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Алар Карис. В том же месяце столицу Украины посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. На прошлой неделе в Киев второй раз приезжала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.