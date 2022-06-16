За что можно привлечь Назарбаева к ответственности? Ответ главы Минюста Казахстана

CentralAsia (KZ) - Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева можно привлечь к ответственности только за государственную измену, но не по остальным преступлениям. Об этом сообщил министр юстиции РК Канат Мусин, передает Orda.kz.

«По Конституции президент Казахстана привлекается к ответственности только за государственную измену, но не по другим преступлениям», – сообщил министр Мусин, отвечая журналистам в коридорах сената.

По словам главы Минюста, сейчас нельзя возбудить дело против экс-президента и привлечь его к ответственности.

Мусина также спросили распространяется ли эта норма на семью Назарбаева, например, на дочерей или зятьев.

«Я не могу этого сказать, в Конституции говорится только о президенте, норма не распространяется на их жён и членов семьи. Не защищаются по закону о первом президенте», – сказал Мусин.

Также по словам министра, утратит силу 373 статья Уголовного Кодекса РК, которая предусматривает наказание за «Публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство первого резидента, осквернение его изображений, воспрепятствование законной деятельности Елбасы».

«Есть другая статья об оскорблении президента страны, она останется, а отдельной (статьи) о Елбасы не будет. Останется общая статья в уголовном кодексе, которая предусматривает ответственность за оскорбление чести и достоинства президента. Отдельной не будет», – заявил глава Минюста.

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