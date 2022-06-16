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Одна десятая взрослого населения Земли не умеет читать и писать, - ЮНЕСКО
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле сообщила, что около 770 млн взрослых людей по всему миру не умеют читать и писать. Две трети из них — женщины.

«Я также думаю обо всех тех, кто не имел права на образование в детстве, о 770 млн взрослых, которые не умеют читать или писать, две трети из которых — женщины»,— рассказала Азуле на седьмой Международной конференции по образованию взрослых. Она также призвала активизировать усилия по обеспечению образования для взрослых.

Согласно данным ООН и ЮНЕСКО, наиболее серьезные проблемы с грамотностью населения испытывают африканские страны. Антирекорд по этому показателю принадлежит Сомали. Там читать и писать среди взрослых в возрасте от 15 лет и старше умеет только 5% населения. Второе место занимает Чад (22%), третье — Мали (31%).

По данным за 2019 год, читать и писать умело более 86% населения мира. В 1979 году было грамотно лишь 68%. Однако, как сообщили в ЮНЕСКО, пандемия коронавируса во многих странах помешала обучению. По сообщению организации, из-за закрытия школ на карантин более 500 млн учащихся не смогли продолжить учиться читать и писать или вообще не смогли начать обучение.

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