Туркменистанских учителей обязали поддерживать политику президента ради повышения квалификации и зарплаты

CentralAsia (TM) - В Туркменистане для получения учителем высшей категории, влияющей на уровень зарплаты, одним из условий является обязательная поддержка политики президента страны. Об этом говорится в положении об аттестации педагогов, передает Turkmen.news.

В документе перечислены требования для получения педагогами высшей, первой и второй профессиональной категории. Учителя, претендующие на максимальное повышение квалификации, обязаны «поддерживать внешнюю и внутреннюю политику президента Туркменистана». В других случаях достаточно «реализовывать образовательные реформы» главы государства.

Помимо этого, участники аттестации должны сдать экзамен на владение основами педагогики, понимание образовательной программы и умение применять учебные пособия.

Чтобы претендовать на вторую категорию, необходимо проработать не менее пяти лет, на первую — не менее восьми. Минимальный стаж для получения высшей категории составляет десять лет.

Согласно положению, утвержденному министерством образования, аттестацию раз в пять лет обязаны проходить все работники общеобразовательных школ, детских садов, специализированных учреждений для детей-инвалидов, языковых центров и так далее.

Проверка профессиональных знаний влияет на зарплату педагогов. По словам источников Turkmen.news, вторая категория дает прибавку к окладу в размере 100 манатов, первая — 200 манатов. О сумме «премии» для специалистов высшей категории не сообщается.

В Туркменистане педагогов и раньше заставляли пропагандировать достижения руководства республики. В январе текущего года сообщалось, что министр образования Гурбангуль Атаева проверяла учителей туркменабадских школ на знание творчества тогдашнего президента Гурбангулы Бердымухамедова.

В феврале, когда уже стартовала предвыборная кампания, в Лебапском велаяте школьных учителей заставляли на уроках рассказывать о жизненном пути и достижениях кандидата на пост президента Сердара Бердымухамедова.