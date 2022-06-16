Государственный долг Казахстана вырос до 27,4% к ВВП, — Минфин РК

CentralAsia (KZ) - Государственный долг Казахстана вырос в 2021 году до 27,4% к валовому внутреннему продукту (ВВП), это на 22 трлн тенге (более 50 млрд долларов). Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании сената по рассмотрению отчетов правительства «Об исполнении республиканского бюджета за 2021 год».

«В целом рост государственного долга связан с необходимостью покрытия дефицита бюджета. По результатам прошлого года уровень госдолга составил 27,4% к ВВП», — сказал Жамаубаев.

По его словам, госдолг сегодня находится на безопасном уровне.

«Правительством на системной основе будет усилен контроль за формированием и управлением госдолгом», — пообещал Жамаубаев.

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