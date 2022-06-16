Токаев высказался о переименовании Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не поддерживает предложения о смене названия страны. Об этом он заявил в Жезказгане, где проходит первое заседание Национального курултая, передает Orda.kz.

Выступая на нём глава государства ответил тем, кто предлагает переименовать страну и избавиться от окончания «стан». Токаев дал понять, что республику переименовывать не будут.

«Мы начали создавать вторую республику. Однако некоторые наши граждане говорят, что название государства должно было быть изменено во время референдума. Частица «стан» в названии Казахстана они считают чуждым нашей стране и всей Азии. Но это не так, ведь в мире есть такие страны, как Пакистан, Афганистан, Индия и страны Центральной Азии», — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что за 30 лет Казахстан подписал множество международных договоров от имени независимой страны.

«Мы установили наши государственные границы. В этом случае изменение названия государства было бы безответственным решением. Во-первых, очень важно, что это напрямую влияет на нашу национальную безопасность и мирную жизнь нашего народа», — подчеркну глава Казахстана.

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