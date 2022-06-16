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Товарооборот между Казахстаном и Таджикистаном достиг $1,1 млрд

CentralAsia (TJ) -  Товарооборот между Казахстаном и Таджикистаном достиг $1,1 млрд в 2021 году, сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на встрече с премьер-министрами Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, передает КазТАГ.

«Правительствами наших стран успешно выполняются поставленные задачи. Благодаря совместным мерам в 2021 году объем товарооборота между нашими странами вырос в 1,5 раза и достиг $1,1 млрд», - сказал Смаилов.

На встрече с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, создания совместных предприятий в АПК, а также взаимодействие в промышленности и водной сфере.

Смаилов отметил, что есть цель довести товарооборот до $2 млрд.

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