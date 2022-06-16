В Узбекистане избивавших женщину обвинили в хулиганстве (видео)

CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространилось видео, на котором в женщина с молодым мужчиной избивают другую женщину. УВД области начало расследование, сообщили в пресс-службе ведомства.

На видео запечатлено, как женщину избивают, держа за волосы и наносят удары по лицу. К истязанию подключается и мужчина, который пинает женщину в живот и несколько раз наносит удары руками.

Наблюдавшие за инцидентом очевидцы не пытаются остановить избиение.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 13 июня в Иштыханском районе Самаркандской области. На одном из фермерских хозяйств между женщинами возник конфликт из-за аренды земли. Позже перепалка переросла в избиение.

Выяснилось, что пострадавшая получила тяжкие телесные повреждения.

В УВД области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 277 ч.2 (Хулиганство).