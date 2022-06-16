Глава Центрального банка России пообещала не запрещать доллар и не замораживать валютные вклады

Эльвира Набиуллина

CentralAsia (CA) - Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у регулятора нет планов запрещать хождение в стране доллара, евро и любой другой иностранной валюты, пишет «КоммерсантЪ».

Также, выступая на ПМЭФ, она сообщила, что ЦБ не планирует замораживать и конфисковывать валютные вклады граждан. По ее мнению, валютные ограничения, действующие сейчас в России, нужно отменить.

Ведущий сессии ПМЭФ, депутат Госдумы Андрей Макаров спросил Набиуллину, конфискуют ли в России валютные вклады.

— Нет, — заявила глава ЦБ.

— Доллар запретят? — продолжил Макаров.

— Нет, — повторила Эльвира Набиуллина.

— А евро? — снова спросил ведущий.

— Нет. У нас еще другие валюты есть. Нет! — заключила она.

«По мере стабилизации финансовой системы валютные ограничения постепенно ослабляются, и — мое мнение — большинство из них должны быть сняты»,— сказала председатель Банка России.

По ее словам, регулятору нужно работать над восстановлением доверия частных инвесторов к фондовому рынку. «Мы много работали, чтобы люди пришли на фондовый рынок, сейчас у них разочарование, и это вызов для нас»,— заявила Набиуллина.

Центробанк РФ с 20 мая разрешил банкам без ограничений продавать любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро. Регулятор пояснил, что до 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты.

9 марта Центробанк ввел лимит на снятие купюр до $10 тыс. и установил временный порядок выдачи денег с валютных вкладов и счетов граждан. Он будет действовать до 9 сентября.