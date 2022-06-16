Глава Центрального банка России пообещала не запрещать доллар и не замораживать валютные вклады

- Азия и мир, экономика
- 15:50, 16 июня 2022
- Просмотров: 215
CentralAsia (CA) - Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у регулятора нет планов запрещать хождение в стране доллара, евро и любой другой иностранной валюты, пишет «КоммерсантЪ».
Также, выступая на ПМЭФ, она сообщила, что ЦБ не планирует замораживать и конфисковывать валютные вклады граждан. По ее мнению, валютные ограничения, действующие сейчас в России, нужно отменить.
Ведущий сессии ПМЭФ, депутат Госдумы Андрей Макаров спросил Набиуллину, конфискуют ли в России валютные вклады.
— Нет, — заявила глава ЦБ.
— Доллар запретят? — продолжил Макаров.
— Нет, — повторила Эльвира Набиуллина.
— А евро? — снова спросил ведущий.
— Нет. У нас еще другие валюты есть. Нет! — заключила она.
«По мере стабилизации финансовой системы валютные ограничения постепенно ослабляются, и — мое мнение — большинство из них должны быть сняты»,— сказала председатель Банка России.
По ее словам, регулятору нужно работать над восстановлением доверия частных инвесторов к фондовому рынку. «Мы много работали, чтобы люди пришли на фондовый рынок, сейчас у них разочарование, и это вызов для нас»,— заявила Набиуллина.
Центробанк РФ с 20 мая разрешил банкам без ограничений продавать любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро. Регулятор пояснил, что до 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты.
9 марта Центробанк ввел лимит на снятие купюр до $10 тыс. и установил временный порядок выдачи денег с валютных вкладов и счетов граждан. Он будет действовать до 9 сентября.