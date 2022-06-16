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Туркменистан предлагает передачу своей электроэнергии через Иран в третьи страны

CentralAsia (TM) -  Туркменистан предлагает начать передачу туркменской электроэнергии через энергосистему Ирана в третьи страны. Об этом было сказано в ходе прошедших в среду Тегеране переговоров президентов двух стран с участием правительственных делегаций, передает Ориент.

Практика своповых поставок уже используется Туркменистаном и Ираном - в области обмена природным газом, который Туркменистан поставляет Ирану, а Иран – Азербайджану. В этом контексте на переговорах обсуждалась возможность открытия новых экспортных направлений через своп на другие рынки.

Также во время встреч в Тегеране отмечалось, что работа по оплате иранской стороной долга за ранее поставленный ей Туркменистаном природный газ ведется, и данный вопрос будет решен.

Ранее сообщалось, что президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит с визитом Тегеран, где провел переговоры лавой Ирана Ибрагимом Раиси.

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