Туркменистан и Иран намерены создать совместную промышленную зону

CentralAsia (TM) - Руководители Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и Организации малых предприятий и промышленных парков Ирана подписали меморандум о взаимопонимании в рамках визита в Тегеран правительственной делегации Туркменистана во главе с президентом Сердаром Бердымухамедовым, передает издание IRNA.

В документе организации выразили намерение изучить возможность создания совместной промышленной зоны для поддержки конкурентоспособности малых предприятий через облегчение взаимного доступа к рынкам соседних стран.

Также в меморандуме отмечается, что стороны будут совместно содействовать развитию бизнеса, созданию производств, промышленных и особых экономических зон путем подготовки необходимых технико-экономических обоснований.

В рамках реализации положений документа планируется организовывать совместные курсы и семинары, проводить деловые конференции при участии заинтересованных бизнесменов.

Меморандумом также предполагается налаживание обмена информацией о товарах, услугах и возможностях партнерства между малыми и средними предприятиями Туркменистана и Ирана.

Организация малых предприятий и промышленных парков Ирана выразила готовность поделиться опытом с Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана по созданию промышленных и особых экономических зон.