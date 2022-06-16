Казахстан занимает 20 место в мире по выбросам углекислого газа

CentralAsia (KZ) - Казахстан занимает 20 место среди 221 страны по выбросам углекислого газа и 10 место - по выбросам на душу населения. Об этом сказал глава департамента климатической политики и зеленых технологий Минэкологии РК Олжас Агабеков в ходе международного горно-металлургического конгресса.

Выбросы парниковых газов в 2020 году согласно последней инвентаризации составил 351 млн тонн СО2 эквивалента (углекислый газ). Если брать во внимание цель, то к 2030 году необходимо достичь уровня 324 млн тонн по выбросам углекислого газа. Учитывая, что Казахстан планирует находиться в тренде декарбонизации, — пояснил Агабеков.

Таже отметил, что к 2035 году согласно концепции энергетической отрасли свыше 5 ГВт электрической энергии будет производиться в стране за счет возобновляемых источников энергии.

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