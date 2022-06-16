В Узбекистане в отношении избивавшей грудного ребенка женщины возбудили уголовное дело

- Узбекистан, происшествия
- 16:43, 16 июня 2022
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|Предыстория: В соцсетях Узбекистана распространилось видео, как женщина бьет грудного ребенка (видео)
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане женщину будут судить за истязание грудного ребенка.
В Самаркандской области мать, которая избивала своего грудного ребенка, ответит перед законом. Об этом сообщил пресс-секретарь УВД области Жахонгир Сагдуллаев.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором женщина, сидя на кровати, бьет ребенка по спине, переворачивает его, встряхивает, а затем продолжает бить еще сильнее по разным частям тела.
Сообщается, что случай произошел 14 июня в Пайарыкском районе. 34-летняя женщина без психических заболеваний, проживающая со своим мужем, привезла двухлетнего ребенка на лечение в больницу.
По данным правоохранительных органов, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 110 (Истязание) УК РУз.
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