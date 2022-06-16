В Нур-Султане появится сквер имени британской королевы

CentralAsia (KZ) - Одному из скверов города Нур-Султан предложили присвоить имя королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает Казинформ.

«Предложение преследует цель укрепления двусторонних дипломатических связей», – сказал руководитель Управления по развитию языков и архивного дела Нур-Султана Сакен Есиркеп на заседании маслихата.

16 мая, выступая на первом заседании Национального курултая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил тем, кто предлагает переименовать страну и избавиться от «стан» в её названии. Токаев сказал, что республику переименовывать не будут.

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