Эстония сняла все ограничения на въезд в страну

CentralAsia (CA) - Эстония сняла все ограничения на въезд в страну для иностранцев, введенные ранее из-за коронавируса. Об этом сообщают правительства европейской страны.

Путешественников из третьих стран освободили от предоставления сертификата о вакцинации и сдачи ПЦР-теста перед поездкой.

В сообщении говорится, что данное решение принято на фоне снижения темпов распространения COVID-19 во всем мире.

Также, 1 июня, о снятии всех ковидных ограничений на въезд в страну заявили власти Германии. Иностранные туристы, больше не обязаны предъявлять сертификат о вакцинации, результаты ПЦР-теста или справку о перенесенном заболевании.