Бывшего ректора аграрного вуза в Ташкенте заключили под стражу

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CentralAsia (UZ) - Бывшего ректора Ташкентского государственного аграрного университета Ботиржона Сулейманова заключили под стражу, передает издание «Daryo».

Согласно информации, сейчас против Сулейманова ведется следствие, а вуз в настоящее время возглавляет министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев.

Как сообщил министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Ташкулов в университете провели аттестацию, и уволили большое количество предпринимателей.

Причина, по которой задержали Сулейманова, пока не уточняется.