Бывшего ректора аграрного вуза в Ташкенте заключили под стражу

- Узбекистан, происшествия
- 20:46, 16 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - Бывшего ректора Ташкентского государственного аграрного университета Ботиржона Сулейманова заключили под стражу, передает издание «Daryo».
Согласно информации, сейчас против Сулейманова ведется следствие, а вуз в настоящее время возглавляет министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев.
Как сообщил министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Ташкулов в университете провели аттестацию, и уволили большое количество предпринимателей.
Причина, по которой задержали Сулейманова, пока не уточняется.
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