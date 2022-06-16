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Бывшего ректора аграрного вуза в Ташкенте заключили под стражу
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  Бывшего ректора Ташкентского государственного аграрного университета Ботиржона Сулейманова заключили под стражу, передает издание «Daryo».

Согласно информации, сейчас против Сулейманова ведется следствие, а вуз в настоящее время возглавляет министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев.

Как сообщил министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Ташкулов в университете провели аттестацию, и уволили большое количество предпринимателей.

Причина, по которой задержали Сулейманова, пока не уточняется.

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