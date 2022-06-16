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«Узбеккосмос» и испанская компания «GMV» будут сотрудничать в использовании космических технологий в сельском хозяйстве

CentralAsia (UZ) -  Представители Агентства «Узбеккосмос» на встрече с Испанской компанией «GMV» ознакомились с решениями компании по мониторингу сельскохозяйственных угодий, выявлению и управлению рисками и их моделированию путем внедрения космических технологий в сельскохозяйственном секторе.

Было отмечено, что компанией был реализован ряд проектов по мониторингу засухи и состава почвы для таких международных организаций, как Всемирный банк и Европейское космическое агентство.

По итогам встречи стороны обсудили реализацию пилотного проекта по использованию космических технологий в сельском хозяйстве Узбекистана, организацию тренингов по повышению квалификации сотрудников Агентства и подготовку и финансирование совместных проектов с международными финансовыми институтами по использованию космической космических технологий в сельском и лесном хозяйствах.

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