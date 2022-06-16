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Узбекистан вместо российского сахара начнет закупать индийский

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан нашел нового поставщика сахара вместо России в лице Индии. Об этом сообщает Kapital.uz, ссылаясь на генерального директора ООО «Ангрен-шакар» Рустама Акбарходжаева.

По его словам, решение перейти на нового поставщика в лице Индии принято на фоне дефицита и запрета Россией экспорта сахара из страны. Он отметил жесткое нарушение цепочки поставок продукции, а именно логистики. По этой причине теряется большой объем импортируемого из Бразилии сахара.

Также он отметил, экстра-покупателями сахара на бирже являются такие компании, как Pepsi и Coca-Cola, так как они используют продукцию в масштабных целях и объем должен быть соответствующий.

«Если в прошлом году, в январе для экстра-покупателей мы произвели сахара на 28 тысяч тонн, то уже в этом году цифры выросли — уже 47 тысяч тонн. Нам приходится выполнять и такие требования», — добавил он.

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