Грузия отменила требование о ПЦР и COVID-прививке для въезжающих иностранцев

CentralAsia (CA) - Грузия отменила все COVID-ограничения на границе для посещающих страну иностранцев, сообщает координационный центр по борьбе с коронавирусом при правительстве республики.

Иностранные граждане с 15 июня при пересечении границы Грузии уже не обязаны представлять документ о прохождении ковид-вакцинации и отрицательном ПЦР-тесте, проведенном в течение 72 часов.

В мае в Грузии были отменены почти все коронавирусные ограничения. Обязательным остается ношение масок в медицинских учреждениях.