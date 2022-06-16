В Египте отменили все ограничения на въезд в связи с пандемией COVID-19
- Азия и мир, общество
- 23:18, 16 июня 2022
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CentralAsia (CA) - Египет отменил все связанные с коронавирусом ограничения на въезд иностранцев, передает РБК. Раньше попасть в страну можно было по сертификату о вакцинации одной из одобренных Каиром вакцин или по отрицательному результату ПЦР-теста.
В январе в Минтуризма Египта заявили, что изменят правила въезда, если эпидемиологическая обстановка в мире улучшится.
По данным ВОЗ, весной ситуация с коронавирусом в Египте стала нормализоваться: если 31 января в республике было зафиксировано более 15 тыс. случаев заражения, то 7 марта их число составило около 5 тыс., а 13 июня — всего 33.
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