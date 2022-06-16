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Coca-Cola прекращает производство и продажу напитков бренда в России

CentralAsia (CA) -  Дистрибутор Coca-Cola в России — Coca-Cola HBC — сообщил, что больше не будет производить и продавать напитки бренда в России. Заявление компании 16 июня приводит Reuters.

Клиенты дистрибутора опустошают имеющиеся на складах запасы.

В начале марта Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России.

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