Coca-Cola прекращает производство и продажу напитков бренда в России
- Азия и мир, общество
- 23:21, 16 июня 2022
- Просмотров: 846
CentralAsia (CA) - Дистрибутор Coca-Cola в России — Coca-Cola HBC — сообщил, что больше не будет производить и продавать напитки бренда в России. Заявление компании 16 июня приводит Reuters.
Клиенты дистрибутора опустошают имеющиеся на складах запасы.
В начале марта Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.