Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Узбекистан в июне

- Узбекистан, политика
- 23:29, 16 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в июне посетит Узбекистан с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации предприятий пищевой промышленности Узбекистана.
В связи с визитом азербайджанского лидера в июне планируется проведение выставки пищевой промышленности и сельскохозяйственной продукции.
Ожидается, что эту выставку посетят главы Узбекистана и Азербайджана.
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