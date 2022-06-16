Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Узбекистан в июне

CentralAsia (UZ) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в июне посетит Узбекистан с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации предприятий пищевой промышленности Узбекистана.

В связи с визитом азербайджанского лидера в июне планируется проведение выставки пищевой промышленности и сельскохозяйственной продукции.

Ожидается, что эту выставку посетят главы Узбекистана и Азербайджана.