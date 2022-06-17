Украина отказывается участвовать вместе с нейтралами России и Беларуси в мероприятиях IJF в Монголии

CentralAsia (MNG) - Украинская федерация дзюдо заявила, что откажется от участия в любом мероприятии Международной федерации дзюдо (IJF), где российским и белорусским спортсменам разрешено выступать в качестве нейтральных, на фоне планов такого шага на турнире Большого шлема в Улан-Баторе в конце этого месяца.

Несмотря на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал организаторам соревнований запретить спортсменам и официальным лицам из обеих стран участвовать в международных соревнованиях, IJF не приняла эту меру, вместо этого запретив флаги России и Беларуси.

Федерация дзюдо России объявила в марте, что отказывается от участия в международных соревнованиях из-за соображений безопасности и трудностей с поездками.

Тем не менее, их спортсмены намерены вернуться под нейтральным флагом на турнир Большого шлема в столице Монголии, который пройдет с 24 по 26 июня.

Бронзовый призер Токио-2020 среди женщин в весовой категории до 70 кг Мадина Таймазова входит в число российских звезд, которые примут участие в Улан-Баторе. Ожидается, что 28 дзюдоистов будут соревноваться под знаменем IJF, исходя из текущего списка участников.

Президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк написал президенту IJF Мариусу Визеру и его коллеге из Европейского союза дзюдо (ЕСД), в котором изложил свое несогласие с этим шагом.

В двух отдельных письмах Кошляк поблагодарил как президентов, так и организации за их поддержку украинских спортсменов, и подчеркнул, что три гражданских тренера по дзюдо были убиты с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение 24 февраля. Он рассказал о влиянии войны на дзюдо в Украине, а затем заявил, что страна не будет принимать участие в соревнованиях, в которых также участвуют российские и белорусские спортсмены.

«В начале войны в Федерации дзюдо Украины было 30 тысяч членов, а сейчас 80 процентов этих людей не имеют возможности продолжать свои тренировки и спортивную деятельность из-за оккупации и разрушения более 500 спортивных объектов. в стране», — говорится в письме Кошляка.

«В то же время сборные России и Беларуси по дзюдо продолжают тренироваться на средства бюджетов стран-агрессоров в течение всего периода войны.

«Спортсмены, тренеры и сотрудники сборных продолжают получать зарплату в Минспорте страны-агрессора, в федерациях дзюдо России и Белоруссии и в Минобороны России.

«Это не дает им возможности иметь статус нейтральных спортсменов.

«После начала войны Международный олимпийский комитет направил рекомендацию всем международным федерациям олимпийских видов спорта в любом случае отстранить представителей России и Беларуси от участия в соревнованиях.

«Других официальных рекомендаций от Международного олимпийского комитета нет.

«Включая всю вышеизложенную информацию, сообщаем Вам, что в случае участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в нейтральном статусе под эгидой Международной федерации дзюдо наша сборная Украины по дзюдо приняла решение об отказе от участия во всех спортивных мероприятиях Международной федерации дзюдо. Федерации дзюдо, вплоть до отстранения команд России и Беларуси от участия в соревнованиях».

Визер ответил собственным открытым письмом на имя Кошляка, в котором заявил, что «мы не можем наказывать людей, которые не несут ответственности за чужие поступки», а «войне, политике и дискриминации нет места» в дзюдо.

«Дзюдо — это искусство, философия и образ жизни», — сказал Визер, возглавляющий IJF с 2007 года.

«Ценности нашего спорта — это те, которые всегда преобладали над решением некоторых правительств сеять рознь и ненависть между нациями.

«Спорт есть и всегда будет своеобразным мостом между нациями.

«Конечно, мы против войны, но также и против ненависти.

«Молодежь, и особенно спортсмены, должны быть образцом для подражания для своего поколения и для будущих поколений.

«Спортсмены не могут нести ответственность за решения некоторых лидеров, особенно в контексте, когда они предпочли соревноваться, а не идти на войну.

Спорт означает дружбу, единство, солидарность и мир.

«На протяжении всей истории человечество сталкивалось с войнами и ужасами, но, похоже, мы не усвоили уроков.

«К сожалению, пока военная промышленность процветает, на мировом уровне о мире можно только мечтать.

«Это трагедия для человечества».

Визер добавил, что он «глубоко разочарован тем, что в этом конфликте речь идет только о победе той или иной стороны, а не о мире», и настаивал на том, что «мы должны быть едины и в хорошие времена, и в плохие».

Его письмо последовало за недавними комментариями президента МОК Томаса Баха на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций и европейских олимпийских комитетов.

Несмотря на рекомендации в отношении российских и белорусских спортсменов, которые МОК называет «защитной мерой», Бах настаивал на том, что спортивные организации «не могут налагать санкции на кого-либо только из-за имеющегося у них паспорта».

Война в Украине вызвала изменения в ЕСД: президент России Сергей Соловейчик ушел в отставку после 15 лет пребывания у руля 28 февраля.

Кнайтингер занял пост временного президента, но рекомендовал Ласло Тота баллотироваться на завтрашних выборах на Чрезвычайном конгрессе в Вене.

IJF также сняла со всех должностей в спорте бывшего почетного президента Владимира Путина, президента России и олигарха Аркадия Ротенберга.

По данным ООН, с момента начала операции, которую Москва называет «специальной военной операцией», погибли по меньшей мере 4452 мирных жителя, а более 7,5 млн человек были вынуждены покинуть Украину.

автор: Патрик Берк — младший репортер insidethegames.biz, присоединившийся к команде в 2021 году. Он начал свою карьеру в качестве программного редактора местного футбольного клуба Cammell Laird 1907 года, не входящего в лигу, в 2014 году в возрасте 15 лет, а затем стал сотрудник клуба по связям со СМИ в течение шести лет, все на добровольной основе. Он изучал историю в Шеффилдском университете с 2017 года, который получил диплом с отличием в 2020 году, где его диссертация была посвящена Народной олимпиаде в Барселоне в 1936 году.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: Inside The Games

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения