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Министр Индии Кирен Риджиджу встретился с президентом Монголии в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  Министр юстиции и права Союза Кирен Риджиджу в среду встретился с президентом Монголии Хурэлсух Ухнаа и сказал, что Хурэлсух выразил благодарность Индии и премьер-министру Моди за доставку святых реликвий Будды в Монголию.

В Твиттере союзный министр сказал: «Президент Монголии Его Превосходительство Хурэлсух Ухнаа высоко ценит премьер-министра @narendramodi Ji и народ Индии. Да здравствует индийско-монгольская дружба».

Министр Союза, прибывший в понедельник в Улан-Батор со святыми реликвиями Господа Будды, встретился со своим монгольским коллегой Нямбаатар Хишгээ и обсудил расширение существующего сотрудничества в различных областях, включая обмен экспертами в области права.

В Твиттере профсоюзный министр заявил: «Моя двусторонняя встреча с министром юстиции и внутренних дел Монголии Его Превосходительством г-ном Нямбаатар была очень сердечной и плодотворной. Мы обсудили расширение нашего существующего сотрудничества в различных областях, включая обмен юристами для понимания действующих законов друг друга».

«Спасибо министру юстиции и внутренних дел Монголии Его Превосходительству г-ну Нямбаатар за прекрасный прием и теплый прием, оказанный нашей индийской делегации», — добавил он.

Четыре Святых Реликвии, известные как «Реликвии Капилавасту», в течение 11 дней выставлялись на обозрение в монастыре Гандантэгчинлен, где преданные, как старые, так и молодые, собираются в большом количестве с утра среды.

Реликвии выставлены в Монголии, «духовном соседе» Индии, нации, где преобладает буддизм. Господь Будда жил в Индии и достиг Махапаринирваны, или окончательного спасения, в Кушинагаре, штат Уттар-Прадеш.

Выставка священных реликвий Капилавасту в монастыре Гандантэгчинлен считается исторической вехой в отношениях между Индией и Монголией и направлена на дальнейшее развитие культурных и духовных отношений между двумя странами.

Отношения Индии с Монголией получили импульс после визита премьер-министра Нарендры Моди в Монголию в 2015 году. Он посетил монастырь Ганден, где реликвии демонстрируются для простых людей.

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