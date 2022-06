Министр Индии Кирен Риджиджу встретился с президентом Монголии в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Министр юстиции и права Союза Кирен Риджиджу в среду встретился с президентом Монголии Хурэлсух Ухнаа и сказал, что Хурэлсух выразил благодарность Индии и премьер-министру Моди за доставку святых реликвий Будды в Монголию.

В Твиттере союзный министр сказал: «Президент Монголии Его Превосходительство Хурэлсух Ухнаа высоко ценит премьер-министра @narendramodi Ji и народ Индии. Да здравствует индийско-монгольская дружба».

I had fruitful meeting with President of Mongolia, HE Ukhnaa Khürelsükh. I conveyed India's gratitude for his excellent leadership in building very strong India-Mongolia relation. He expressed gratefulness to India & PM @narendramodi Ji for getting Buddha Relics to Mongolia???? pic.twitter.com/nFz4Lj1oLQ — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) June 15, 2022

I had fruitful meeting with President of Mongolia, HE Ukhnaa Khürelsükh. I conveyed India's gratitude for his excellent leadership in building very strong India-Mongolia relation. He expressed gratefulness to India & PM @narendramodi Ji for getting Buddha Relics to Mongolia???? pic.twitter.com/nFz4Lj1oLQ — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) June 15, 2022

Министр Союза, прибывший в понедельник в Улан-Батор со святыми реликвиями Господа Будды, встретился со своим монгольским коллегой Нямбаатар Хишгээ и обсудил расширение существующего сотрудничества в различных областях, включая обмен экспертами в области права.

В Твиттере профсоюзный министр заявил: «Моя двусторонняя встреча с министром юстиции и внутренних дел Монголии Его Превосходительством г-ном Нямбаатар была очень сердечной и плодотворной. Мы обсудили расширение нашего существующего сотрудничества в различных областях, включая обмен юристами для понимания действующих законов друг друга».

«Спасибо министру юстиции и внутренних дел Монголии Его Превосходительству г-ну Нямбаатар за прекрасный прием и теплый прием, оказанный нашей индийской делегации», — добавил он.

Thank you Minister of Justice and Home Affairs of Mongolia HE Mr Nyambataar for being the wonderful host and for the warm reception accorded to our Indian Delegation? pic.twitter.com/qsodT8Hnk5 — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) June 15, 2022

Четыре Святых Реликвии, известные как «Реликвии Капилавасту», в течение 11 дней выставлялись на обозрение в монастыре Гандантэгчинлен, где преданные, как старые, так и молодые, собираются в большом количестве с утра среды.

Реликвии выставлены в Монголии, «духовном соседе» Индии, нации, где преобладает буддизм. Господь Будда жил в Индии и достиг Махапаринирваны, или окончательного спасения, в Кушинагаре, штат Уттар-Прадеш.

Выставка священных реликвий Капилавасту в монастыре Гандантэгчинлен считается исторической вехой в отношениях между Индией и Монголией и направлена на дальнейшее развитие культурных и духовных отношений между двумя странами.

Отношения Индии с Монголией получили импульс после визита премьер-министра Нарендры Моди в Монголию в 2015 году. Он посетил монастырь Ганден, где реликвии демонстрируются для простых людей.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения