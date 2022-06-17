Спикер парламента принял посланника Монголии по культуре Мохита Чаухана

CentralAsia (MNG) - 16 июня Председатель Парламента Г.Занданшатар принял делегатов во главе с Посланником по культуре Монголии в Республике Индия Мохитом Чауханом.

В начале встречи спикер отметил, что Монголия придает большое значение своим отношениям и сотрудничеству с Индией — важным третьим соседом, и две страны связывают культурные и исторические связи.

Посланник по культуре Мохит Чаухан сказал: «По итогам визита спикера монгольского парламента Г.Занданшатар в Республику Индия в 2021 году стороны договорились о дальнейшем укреплении культурных связей между двумя странами. В связи с этим я был назначен культурным посланником Монголии. Во время моего визита в Монголию я присутствовал на церемонии выставления святых реликвий Господа Будды в храме Батцагаан монастыря Гандантэгчинлен в рамках празднования монгольской Пурнимы Будды, церемонии открытия почтовой марки «Бакула Ринпоче», которая произвела ценный вклад в создание прочного фундамента современных монголо-индийских отношений. Кроме того, я провел встречу с артистами Fantastic Production для обмена мнениями о расширении сотрудничества в сфере киноиндустрии».

Поблагодарив г-на Мохита Чаухана за то, что он принял приглашение быть назначенным посланником по культуре Монголии, спикер парламента Г. Занданшатар выразил удовлетворение тем, что киноиндустрия Монголии будет работать вместе с киноиндустрией Болливуда. Кроме того, он проинформировал об утвержденном парламентом Монголии Законе о кинематографии.

Стороны согласились с важностью поднятия культурного сотрудничества на новый уровень.

Мохит Чаухан

Мохит Чаухан (родился 11 марта 1966 г.) — индийский певец, известный своей работой в фильмах на хинди. Он был участником группы «Silk Route». Чаухан получил две премии Filmfare Award за лучший исполнитель мужского пола и три награды Zee Cine Award за лучший исполнитель мужского пола. Он записал несколько песен для фильмов и альбомов на разных языках и является одним из самых известных певцов инди-попа.

Мохит Чаухан родился в городе Нахан, округ Сирмаур, штат Химачал-Прадеш, 11 марта 1966 года. Из-за того, что его отец переводил работу, он учился в различных школах штата Химачал-Прадеш, в том числе в средней школе Богоматери Снежной в Кулу и в школе Святого Луки. Старшая средняя школа, Солан. Чаухан получил степень магистра геологии в государственном колледже в Дхарамсале, входящем в состав Университета Химачал-Прадеш. Он не получил никакого формального музыкального образования. На него повлиял его дед, который был классическим певцом, пел и играл на гитаре, губной гармошке и флейте. На него также повлиял легендарный певец Кишор Кумар. Он хотел стать актером до своего дебюта в музыкальной индустрии.

После огромного успеха "Dooba Dooba" и "Boondein", которые принесли ему награды и признание, композитор Сандеш Шандиля предложил Чаухану спеть в кино. Чаухан дебютировал с композицией Шандильи на песню «Pehli Nazar Me Dari Thi» из фильма «Дорога» 2002 года. В следующем году он спел для фильмов Main Madhuri Dixit Banana Chahati Hoon и Kyun.

Затем последовали «Sabse Peeche Hum Khade» для фильма 2004 года «Давайте насладимся», «Paintra» и «Guncha Koi» для фильма 2005 года Main Meri Patni aur Woh, в котором он также выступал в качестве композитора, а также песни «Angna» и «Роуэн Акхия» для фильма «Адхарма».

А.Р. Рахман, заметивший Чаухана на церемонии вручения премии «Silk Route», позвал его спеть «Khoon Chala» для фильма «Rang De Basanti». Песня оказалась для него прорывом, и в 2007 году он продолжил ее своим первым крупным хитом в романтической балладе «Tum Se Hi», написанной Притамом для фильма Jab We Met , написанной Иршадом Камилом. и Притам, и сценарист-режиссер Имтиаз Али хотели, чтобы Чаухан озвучил этот романтический трек.

В 2019 году Чаухан выступил в Kargil Vijay Diwas. Он спел свою песню «Khoon Chala» из Rang De Basanti как дань уважения храбрым индийским солдатам. Присутствовали премьер-министр Нарендра Моди и министр обороны Раджнатх Сингх. Мероприятие проходило на крытом стадионе Индиры Ганди в Нью-Дели.

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