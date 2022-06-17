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Монголия привьет детей в возрасте 5-12 лет от COVID-19

CentralAsia (MNG) -  Соединенные Штаты в среду объявили, что начинают пожертвовать вакцины для детей в Монголию.

Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что 300 000 доз для детей в возрасте от 5 до 12 лет были отправлены в Монголию в рамках партнерства с программой Covax, поддерживаемой ООН.

Это означает, что Монголия готовится вакцинировать детей в возрасте 5-12 лет от COVID-19.

Ранее монгольские подростки в возрасте от 12 до 17 лет получили две дозы вакцины против COVID-19. В середине июня 2021 года в Монголии началась вакцинация детей на добровольной основе с согласия их родителей или опекунов.

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