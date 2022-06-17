Монголия реализует «Проект развития человеческих ресурсов в области кибербезопасности» в сотрудничестве с JICA

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии согласилось реализовать «Проект развития людских ресурсов в области кибербезопасности» в сотрудничестве с Исследовательской группой детального планирования Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Накануне Б.Болор-Эрдэнэ, госсекретарь Министерства электронного развития и связи, Н.Чулуунбанди, директор Школы информационных и коммуникационных технологий Монгольского университета науки и технологии, и Идэ Хироюки, председатель JICA Advanced Исследовательская группа, представляющая Монголию подписали в соглашении о реализации проекта.

В рамках проекта планируется реализовать:

Распространять информацию о кибербезопасности среди общественности;

Разработать протокол «Защита детей в киберпространстве»;

Организовать тренинг по наращиванию потенциала для ИТ-специалистов, работающих на государственной службе.

Стороны также будут работать вместе над укреплением кибербезопасности Монголии, построением цифрового общества и повышением электронной конкурентоспособности страны.

Проект будет реализован Министерством электронного развития и связи Монголии, Монгольским университетом науки и техники, Академией управления, Национальным университетом Монголии, Университетом внутренних дел, Национальным центром данных и Академией e-Mongolia. Японская сторона предоставит все необходимые инструкции и консультации при реализации проекта.

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