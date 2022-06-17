Монгольская угольная ассоциация: Текущая мощность портов позволяет экспортировать 30 млн тонн угля

Ж. Золжаргал, исполнительный директор Монгольской угольной ассоциации

CentralAsia (MNG) - 14 июня состоялся совместный семинар угольных компаний Монголии и Китая. Монгольская угольная ассоциация приняла участие в совместном семинаре.

Ж. Золжаргал, исполнительный директор Монгольской угольной ассоциации, заявил на семинаре: «У Монголии есть потенциал для экспорта 30 миллионов тонн угля в этом году».

В 2017-2020 годах Монголия экспортировала в среднем 33 млн тонн угля. Во время пандемии экспорт угля в прошлом году сократился вдвое, до 15,9 млн тонн.

При существующей мощности шахт и портов можно экспортировать более 30 млн тонн угля. Однако они не могут работать на полную мощность из-за пандемии и пограничных ограничений.

Исполнительный директор Монгольской угольной ассоциации подчеркнул, что используется только пятая часть всех экспортных мощностей. Он также подчеркнул, что экспорт зависит от таможенных условий и китайских закупок.

По данным Главного таможенного управления, экспорт угля из Монголии за первые пять месяцев года достиг 5,72 млн тонн. Это на 33,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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