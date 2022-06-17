Состоялось очередное заседание Монгольского контртеррористического совета

CentralAsia (MNG) - Комитет по финансовому регулированию является членом Совета по борьбе с терроризмом, который отвечает за координацию распространения оружия и сотрудничества в борьбе с терроризмом, а также за обмен информацией с соответствующими органами национальной безопасности в соответствии со специальной функцией по обеспечению национальной безопасности, указанной в статье 11 Закона о распространении оружия массового поражения и борьбе с терроризмом.

Заседание Контртеррористического совета Монголии во второй четверти было организовано накануне в сотрудничестве с Комитетом по финансовому регулированию и Контртеррористическим советом.

На этом заседании были представлены полугодовой отчет Контртеррористического совета за 2022 год, международные санкции, их влияние совместные антитеррористические учения «Хаан Шонхор 2022».

В связи с реализацией Комитетом финансового регулирования ряда мер по созданию надлежащей правовой среды для поставщиков услуг виртуальных активов, соблюдению требований международных органов по финансовым санкциям (ФАТФ), соблюдению международных стандартов и внедрению риск-ориентированной методологии. В связи с реализацией Комитета по финансовому регулированию вышеуказанных мер заместитель председателя Комитета по финансовому регулированию Н.Худэрчулуун также представил обзор семи регулируемых секторов.

Кроме того, организациям-членам совета и специализированному персоналу была предоставлена ​​исчерпывающая информация о мерах, принятых для создания сектора виртуальных активов и регулирования в Монголии.

Национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма в поставщике услуг виртуальных активов была разработана в соответствии с методологией Всемирного банка. И Комитет по финансовому регулированию представил уязвимости сектора, уровни угроз, политику снижения рисков и меры по снижению рисков.

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