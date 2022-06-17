Сурендра Кумар: Все эти годы, которые я провел в этой прекрасной стране, — это великое событие, которое случилось со мной

Сурендра Кумар Бансал

CentralAsia (MNG) - Предлагаем вашему вниманию серию интервью «МОНГОЛИЯ глазами иностранцев». Через этот раздел GОGО делится впечатлениями людей из других стран, которые едут в Монголию, работают или живут и учатся здесь. Сурендра Кумар, шеф-повар индийского ресторана Hazara, была приглашена в качестве нашего первого гостя, чтобы поделиться своими впечатлениями о Монголии и монголах.

Имя: Сурендра Кумар Бансал

Гражданство: индиец

Продолжительность жизни в Монголии: с июня 2002 г. (20 лет).

Текущая должность: Шеф-повар

- Что вам больше всего нравится в жизни в Монголии?

- Мне нравится мирный образ жизни и простота Монголии и ее народа. Лично я не большой поклонник мегаполисов, где жизнь становится слишком насыщенной и трудно совмещать работу и жизнь. А с монголами, имеющими кочевые корни, очень легко общаться и подружиться, эти аспекты жизни в Монголии очень близки моему сердцу.

- На ваш взгляд, что плохого в Монголии (обслуживание, отношение и т. д.) и как это исправить?

- Я мало видел Монголию, потому что мало ездил по другим провинциям, поэтому будет несправедливо говорить что-то обо всей стране, а вот об Улан-Баторе точно могу сказать. Я считаю, что наш город Улан-Батор сталкивается с проблемами общественной инфраструктуры, такими как пробки, загрязнение воздуха зимой и т. д. Из-за этих проблем люди сталкиваются с рядом проблем, связанных с производительностью и здоровьем. Я совершенно уверен, что правительство должно осуществлять краткосрочные и долгосрочные меры для эффективного решения этих проблем.

- Какие услуги и культуры в вашей стране вы хотите внедрить здесь?

- В каждой стране есть чему поучиться, точно так же, если есть что-то, чего мне не хватает в Индии, так это услуг, к которым вы получаете онлайн-доступ, будь то домашние услуги или профессиональные услуги, вы получаете все виды высококачественных услуг, доступных онлайн по очень выгодной цене. Так что, безусловно, есть хорошие монгольские технологические стартапы, которые могут представить что-то подобное на местном рынке.

- Какой ваш любимый монгольский праздник? Почему?

- Мне больше всего нравится фестиваль Наадам среди всех других фестивалей, потому что погода очень красивая, и люди могут по-настоящему насладиться жизнью на свежем воздухе с семьей и друзьями. Мне также нравится Цагаан Сар, но мне лично жаль видеть, как все женщины в семье так усердно работают на протяжении всего фестиваля и едва успевают присоединиться к приезжим гостям, что заставляет меня жалеть женщин.

- Что хорошего и плохого произошло с вами, пока вы были в Монголии?

- Я здесь уже почти 20 лет, поэтому такое долгое пребывание в стране означает, что хорошего со мной произошло гораздо больше, чем плохого. Я благодарен всем монголам за ваше гостеприимство и большие сердца.

У меня больше друзей в Монголии, чем в Индии, потому что большую часть своего юного возраста я прожил в Монголии со своими друзьями и семьей. Итак, все эти годы, которые я провел в этой прекрасной стране, само по себе является великим событием, которое со мной произошло. Мне повезло и я счастлив сказать, что у меня нет запоминающихся плохих вещей, которые произошли со мной здесь.

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