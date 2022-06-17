Женщины-миротворцы из 30 стран, включая США и Россию, собираются в Монголии. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Президент У.Хурэлсух пообещал провести Международную конференцию женщин-миротворцев на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Накануне стартовала Международная конференция женщин-миротворцев на тему «Женщины, мир и безопасность». Цель трехдневной конференции – увеличить участие женщин-военнослужащих в миротворческих операциях ООН и обменяться опытом.

У.Хурэлсух

Встречу открыли Главнокомандующий Вооруженными Силами У.Хурэлсух и заместитель Генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа.

Жан-Пьер Лакруа

В конференции принимают участие около 60 делегатов из 30 стран, включая ООН, Евросоюз, США, Китай, Великобританию и Россию. Не присутствовали представители Украины, Казахстана и Японии.

За последние 20 лет Монголия направила более 20000 военнослужащих для участия в миротворческих и международных военных операциях ООН, более 910 из которых - женщины. Она также занимает 24-е место по количеству миротворцев среди государств-членов ООН, предоставляющих свои воинские контингенты, и 20-е место по числу женщин-миротворцев.

Президент Монголии выразил поддержку призыву Департамента операций по поддержанию мира ООН увеличить на 15 процентов число женщин, служащих в миротворческих миссиях. «Согласно этому, к 2027 году 15 процентов монгольского контингента и 25 процентов независимого персонала будут составлять женщины, и таким образом мы стремимся в полной мере реализовать цели, поставленные ООН», - отметил глава монгольского государства.

Президент Монголии, Главнокомандующий Вооруженными силами У.Хурэлсух предложил создать Международный исследовательский институт по поддержанию мира на встрече с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем во время 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этом контексте глава государства выразил готовность сотрудничать с Департаментом операций по поддержанию мира ООН и другими соответствующими организациями в проведении исследований и профессиональной подготовки, связанных с расширением участия женщин-военнослужащих и полицейских в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и назвал международные миротворческие учения «В поисках Хаана» ярким примером сотрудничества в этом направлении.

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