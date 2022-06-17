В Улан-Баторе вновь заработала туристическая студенческая полиция

CentralAsia (MNG) - В Монголии студентов привлекают в туристическую полицию.

В 2019 году благодаря «студенческой полиции», уровень правонарушений в отношении зарубежных гостей снизился за год более чем на 30%. В 2019 году в Монголии 30 студентов подписали трудовые договоры с Улан-Баторским отделением полиции. Благодаря помощи студентов, количество преступлений, связанных с туризмом, сократилось в стране за год на 34,4%.

В этом году более 150 студентов зарегистрировались для работы в «Студенческой полиции».

Студенты, которые идут работать в полицию, проходят специальный курс по оказанию поддержки туристам. Сама инициатива принадлежит Национальному агентству полиции, Департаменту туризма Улан-Батора и Союзу студентов Монголии. Программа, по которой студенты оказывают поддержку иностранцам, действует в Монголии с 2014 года.

Требования для студента, который хочет работать в качестве полицейского – знание иностранного языка, а также владение каким-либо боевым видом спорта (например, каратэ или самбо).

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