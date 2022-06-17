Токаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в международном экономическом форуме

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает Казинформ.

Сегодня в первой половине дня глава государства проведет двусторонние встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и главой Башкортостана Радием Хабировым. Во второй половине дня Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарном заседании ПМЭФ.

Программу визита завершит двусторонняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

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