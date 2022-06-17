Президентский срок Мирзиеева будет «обнулен»,- вице-спикер Сената Узбекистана Садык Сафаев

CentralAsia (UZ) - Вице-спикер Сената Узбекистана Садык Сафаев подтвердил, что изменения в конституции страны «обнулят» предыдущий президентский срок действующего президента Шавката Мирзиеева. Об этом он сказал в интервью Kun.uz.

«Если новая Конституция будет принята, то она, конечно, создаст возможность всем гражданам, в том числе нынешнему президенту, участвовать в выборах по новой Конституции. Воспользуется ли президент этой возможностью, этим правом или нет, зависит в первую очередь от этой личности и партии, которая его выдвигает. Но это право у него будет», — подчеркнул Садык Сафаев.

«Если вы спросите моё личное мнение, то исходя из опыта и как человек, анализирующий международную ситуацию, я должен сказать, что мы сегодня живем в опасном мире, крайне опасном мире. С каждым днём ситуация усложняется. Это не может не оказывать негативных последствий в том числе и на нашу страну. Но нам, несмотря на это, нужно продолжать реформы. И я убежден, что у человека, начавшего эти реформы, должна быть возможность довести их до конца. Я могу спорить об этом с кем угодно и где угодно», — добавил вице-спикер.

Это первый публичный комментарий высокопоставленного узбекского государственного чиновника по поводу конституционных изменений.

Шавкат Мирзиеев, избранный на второй и последний срок в октябре прошлого года, пока не говорил о своих планах на 2026 год.

Заявление Сафаева прозвучало после того, как миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Узбекистане представила свой окончательный отчет о выборах.

Комиссия раскритиковала отсутствие реальной конкуренции на выборах и тот факт, что новым и оппозиционным партиям не разрешили зарегистрироваться. Ислам Каримов, избранный первым президентом Узбекистана в 1991 году, до своей смерти в сентябре 2016 года четырежды избирался президентом путем внесения поправок в конституцию и однажды продлил срок своего президентства путем референдума. Конституция Узбекистана за 30 лет независимости изменялась 16 раз и является одним из самых изменяемых законов в мире за короткий период времени. 64-летний Шавкат Мирзиеев возглавлял правительство страны в течение 13 лет, прежде чем вступил в должность президента в 2016 году.