В Нур-Султане проводят антитеррористические учения

CentralAsia (KZ) - В Нур-Султане и селе Акмол Акмолинской области Казахстана 17 июня будут проводиться масштабные антитеррористические учения. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Учения пройдут с 8:00 до 15:00. Предусмотрены меры ограничения в районе пересечения шоссе Коргалжын и улицы Домалак-ана в Нур-Сутане. Кроме того, учения пройдут в селе Акмол на пересечении улиц Наурыз и Бахыт.

Целью мероприятия является отработка навыков межведомственного взаимодействия, проверка готовности сил и средств оперативных штабов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления. Учения максимально приближены к боевым условиям с различными элементами сложности.

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