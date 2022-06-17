В Узбекистане предпринимателям-птицеводам выделят льготные кредиты

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане предпринимателям, занимающимся птицеводством, предоставляются льготные кредиты, сообщает Минюст.

Согласно постановлению президента, с 1 апреля 2023 года только птицеводческим хозяйствам, прошедшим регистрацию на сайте «my.vetgov.uz» и соответствующим установленным критериям, предоставят права субъектов предпринимательства, занимающихся производством птицеводческой продукции, на государственную поддержку, получение субсидий и пользование иными льготами.

С 1 июня 2022 года птицеводческим хозяйствам и субъектам предпринимательства, занимающимся производством комбикормов для птицы, выделяются револьверные кредиты на срок до 12 месяцев, включая трехмесячный льготный период, по основной ставке Центрального банка.

Кредитные средства в рамках целевых государственных программ развития птицеводства выделяются на срок до 10 лет, включая льготный период до трех лет.

Также продлят с 7 лет до 10 лет срок возврата средств Фонда реконструкции и развития в части, направленной АКБ «Микрокредитбанк» на финансирование проектов птицеводческих хозяйств и субъектов предпринимательства, занимающихся производством комбикормов для птицы, с пятилетним льготным периодом.

Сроки возврата ранее выделенных предпринимателям кредитов для полного ввода их действующих мощностей продлеваются до 10 лет.

Размер субсидии, выделяемой государством птицеводческим хозяйствам на покрытие расходов, связанных с импортом птицеводческими хозяйствами каждого однодневного породистого цыпленка в период с 1 июля 2022 года до 1 января 2024 года установлен в 12 тысяч сумов (1 доллар).

Отмечается, что к концу 2022 года объемы производства мяса птицы увеличат не менее чем на 35%, до 600 тысяч тонн.