В Узбекистане реорганизуется система скорой помощи

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане будет создан Республиканский центр скорой медицинской помощи.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 июня подписал постановление «О совершенствовании системы оказания населению скорой медицинской помощи.

Документом предусмотрено создание Республиканского центра скорой медицинской помощи с 14 региональными филиалами на базе службы скорой медицинской помощи и медицинских автохозяйств и внедрение единой вертикальной системы управления скорой медицинской помощи.

В центре и его региональных филиалах будут созданы отделы ситуационной координации, которые на основе анализа будут управлять деятельностью системы скорой помощи в районах, городах и регионах.

До 1 сентября 2023 года на основе опыта Ташкента по всей стране будет внедрена электронная автоматизированная система управления скорой медицинской помощи.

До 1 декабря текущего года будут упразднены диспетчерские службы районов и городов Андижанской, Джизакской, Самаркандской и Сурхандарьинской областей, до 1 сентября 2023 года — Каракалпакстана, Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской, Сырдарьинской, Ташкентской, Ферганской и Хорезмской областей.

В региональных филиалах центра будут действовать единые сall-центры — также на основе опыта Ташкента. В них наряду с операторами, принимающими вызовы, будет налажена деятельность службы специальных медицинских консультаций, состоящей из врачей.

Внедряется система направления по вызову соответствующих медицинских бригад посредством распределения в зависимости от состояния пациента, вида и степени тяжести болезни.

Кроме того, внедряется практика направления медицинских бригад в зависимости от расстояния до больного — независимо от границы района, города либо области.

Все автотранспортные средства скорой медицинской помощи будут оборудованы средствами радиосвязи и GPS-трекерами. Бригады скорой помощи обеспечат планшетами.

На организацию и цифровизацию службы скорой помощи их средств Фонда развития информационно-коммуникационных технологий Министерства по развитию ИТ и коммуникаций будет выделено не менее 85 млрд сумов (7,8 млн долларов) Фонду развития скорой медицинской помощи при Министерстве здравоохранения. Кроме того, на мероприятия по цифровизации скорой и экстренной медицинской помощи в рамках проекта Всемирного банка по развитию экстренных служб будет направлено 5 млн долларов.