В каких странах сняли ограничения на въезд для иностранцев ?(список)

CentralAsia (CA) - На фоне снижения темпов распространения COVID-19 во всем мире, многие страны сняли ограничения на въезд в страну для иностранцев.

АКИpress составил список стран мира, которые полностью отменили все ковидные ограничения на въезд. Таких, как, предоставления сертификата о вакцинации и сдачи ПЦР-теста.

Западная и Центральная Азия:

Турция – все ограничения сняты 1 июня 2022 года;

Абхазия – ограничения вообще никогда не вводились;

Армения – все ограничения сняты 1 мая 2022 года;

Казахстан – все ограничения сняты 8 июня 2022 года;

Израиль – все ограничения сняты 21 мая 2022 года(кроме анкеты);

Кыргызстан – все ограничения сняты 1 мая 2022 года;

Афганистан – все ограничения сняты 10 мая 2022 года;

Россия — все ограничения сняты 14 июня 2022 года;

Монголия – все ограничения сняты 15 марта 2022 года;

Узбекистан – все ограничения сняты 10 июня 2022 года;

Грузия – все ограничения сняты 15 июня 2022 года.

Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия

Вьетнам – все ограничения сняты 15 мая 2022 года;

Мальдивы – все ограничения сняты 14 марта 2022 года (кроме анкеты).

Европа

Белоруссия – все ограничения сняты 28 мая 2022 года;

Германия - все ограничения сняты 1 июня 2022 года;

Греция – все ограничения сняты 1 мая 2022 года;

Кипр – все ограничения сняты 1 июня 2022 года;

Италия – все ограничения сняты 1 июня 2022 года;

Венгрия - все ограничения сняты 7 март 2022 года;

Австрия – все ограничения сняты 16 мая 2022 года;

Словения – все ограничения сняты 25 апреля 2022 года;

Швейцария – все ограничения сняты 1 мая 2022 года;

Хорватия – все ограничения сняты 1 мая 2022 года;

Черногория – все ограничения сняты 11 марта 2022 года;

Албания – все ограничения сняты 1 мая 2022 года;

Болгария – все ограничения сняты 1 мая 2022 года;

Сербия – все ограничения сняты 1 мая 2022 года;

Румыния – все ограничения сняты 13 марта 2022 года;

Молдавия – все ограничения сняты 3 мая 2022 года;

Северная Македония – все ограничения сняты 23 апреля 2022 года;

Косово – все ограничения сняты 1 мая 2022 года;

Босния и Герцеговина – все ограничения сняты 27 мая 2022 года;

Чехия – все ограничения сняты 9 апреля 2022 года;

Польша – все ограничения сняты 28 марта 2022 года;

Латвия – все ограничения сняты 31 марта 2022 года;

Литва – все ограничения сняты 1 мая 2022 года;

Бельгия – все ограничения сняты 23 мая 2022 года;

Андорра – все ограничения сняты (но въезд через территорию Испанию и Францию, где они есть);

Великобритания – все ограничения сняты 17 марта 2022 года;

Ирландия – все ограничения сняты 6 марта 2022 года;

Дания – все ограничения сняты 24 мая 2022 года;

Швеция – все ограничения сняты 1 апреля 2022 года;

Норвегия – все ограничения сняты 2 марта 2022 года;

Исландия – все ограничения сняты 25 февраля 2022 года;

Эстония – все ограничения сняты 16 июня 2022 года.

Латинская Америка, Карибские страны

Мексика – тестов и сертификатов не требовалось никогда, единственное «ограничение» (заполнение декларации перед вылетом) отменено 1 января 2022 года;

Ямайка – все ограничения сняты 16 апреля 2022 года;

Доминикана – отменила все тесты и справки еще 15 сентября 2020 года, для въезда нужно только заполнение электронной анкеты;

Куба – все ограничения, кроме заполнения формы, сняты 6 апреля 2022 года;

Коста-Рика – все ограничения сняты 31 марта 2022 года;

Сальвадор – все ограничения сняты 24 февраля 2022 года.

Африка

Габон – все ограничения сняты 17 марта 2022 года;

Конго – все ограничения сняты 5 мая 2022 года.