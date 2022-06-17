В каких странах сняли ограничения на въезд для иностранцев ?(список)

- Азия и мир, общество
- 11:23, 17 июня 2022
- Просмотров: 702
CentralAsia (CA) - На фоне снижения темпов распространения COVID-19 во всем мире, многие страны сняли ограничения на въезд в страну для иностранцев.
АКИpress составил список стран мира, которые полностью отменили все ковидные ограничения на въезд. Таких, как, предоставления сертификата о вакцинации и сдачи ПЦР-теста.
Западная и Центральная Азия:
Турция – все ограничения сняты 1 июня 2022 года;
Абхазия – ограничения вообще никогда не вводились;
Армения – все ограничения сняты 1 мая 2022 года;
Казахстан – все ограничения сняты 8 июня 2022 года;
Израиль – все ограничения сняты 21 мая 2022 года(кроме анкеты);
Кыргызстан – все ограничения сняты 1 мая 2022 года;
Афганистан – все ограничения сняты 10 мая 2022 года;
Россия — все ограничения сняты 14 июня 2022 года;
Монголия – все ограничения сняты 15 марта 2022 года;
Узбекистан – все ограничения сняты 10 июня 2022 года;
Грузия – все ограничения сняты 15 июня 2022 года.
Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия
Вьетнам – все ограничения сняты 15 мая 2022 года;
Мальдивы – все ограничения сняты 14 марта 2022 года (кроме анкеты).
Европа
Белоруссия – все ограничения сняты 28 мая 2022 года;
Германия - все ограничения сняты 1 июня 2022 года;
Греция – все ограничения сняты 1 мая 2022 года;
Кипр – все ограничения сняты 1 июня 2022 года;
Италия – все ограничения сняты 1 июня 2022 года;
Венгрия - все ограничения сняты 7 март 2022 года;
Австрия – все ограничения сняты 16 мая 2022 года;
Словения – все ограничения сняты 25 апреля 2022 года;
Швейцария – все ограничения сняты 1 мая 2022 года;
Хорватия – все ограничения сняты 1 мая 2022 года;
Черногория – все ограничения сняты 11 марта 2022 года;
Албания – все ограничения сняты 1 мая 2022 года;
Болгария – все ограничения сняты 1 мая 2022 года;
Сербия – все ограничения сняты 1 мая 2022 года;
Румыния – все ограничения сняты 13 марта 2022 года;
Молдавия – все ограничения сняты 3 мая 2022 года;
Северная Македония – все ограничения сняты 23 апреля 2022 года;
Косово – все ограничения сняты 1 мая 2022 года;
Босния и Герцеговина – все ограничения сняты 27 мая 2022 года;
Чехия – все ограничения сняты 9 апреля 2022 года;
Польша – все ограничения сняты 28 марта 2022 года;
Латвия – все ограничения сняты 31 марта 2022 года;
Литва – все ограничения сняты 1 мая 2022 года;
Бельгия – все ограничения сняты 23 мая 2022 года;
Андорра – все ограничения сняты (но въезд через территорию Испанию и Францию, где они есть);
Великобритания – все ограничения сняты 17 марта 2022 года;
Ирландия – все ограничения сняты 6 марта 2022 года;
Дания – все ограничения сняты 24 мая 2022 года;
Швеция – все ограничения сняты 1 апреля 2022 года;
Норвегия – все ограничения сняты 2 марта 2022 года;
Исландия – все ограничения сняты 25 февраля 2022 года;
Эстония – все ограничения сняты 16 июня 2022 года.
Латинская Америка, Карибские страны
Мексика – тестов и сертификатов не требовалось никогда, единственное «ограничение» (заполнение декларации перед вылетом) отменено 1 января 2022 года;
Ямайка – все ограничения сняты 16 апреля 2022 года;
Доминикана – отменила все тесты и справки еще 15 сентября 2020 года, для въезда нужно только заполнение электронной анкеты;
Куба – все ограничения, кроме заполнения формы, сняты 6 апреля 2022 года;
Коста-Рика – все ограничения сняты 31 марта 2022 года;
Сальвадор – все ограничения сняты 24 февраля 2022 года.
Африка
Габон – все ограничения сняты 17 марта 2022 года;
Конго – все ограничения сняты 5 мая 2022 года.