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В Узбекистане за сутки выявлены 59 инфицированных COVID-19
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  На 17 июня общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 239 435. В течение прошедших суток зафиксированы 59 новых случаев, сообщает Минздрав.

Заболевшие зарегистрированы в столице (45), Ташкентской (4), Сурхандарьинской (4), Андижанской (2), Самаркандской (2), Хорезмской (2), Бухарской (1) и Ферганской (1) областях.

За день выздоровели 37 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237 549).

На лечении находятся 249 больных COVID-19.

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