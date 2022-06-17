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Из Узбекистана в Таджикистан запустили «маршрутку»

CentralAsia (UZ) -  Из Сырдарьинской области в Таджикистан будут ездить микроавтобусы, сообщает Минтранс Узбекистана.

На международном маршруте «Янгиер – Истаравшан – Янгиер» из города Янгиер Сырдарьинской области в Истаравшан (старое название Уратепа) Республики Таджикистан в тестовом режиме запущено движение микроавтобусов. Протяженность маршрута составляет 69 км. Стоимость проезда - 27 000 сумов (2,5 доллара). Количество рейсов предусматривается увеличить с двух до четырех в день.

На сегодняшний день рейсы выполняются один раз в день с обеих сторон. Микроавтобусы отправляются в направлении Узбекистана от автостанции «Янгиер» в 7:00, а Таджикистана-из центра города Истаравшан в 7:30 по местному времени.

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