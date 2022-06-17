Суд в Стамбуле отменил решение о депортации туркменского активиста

CentralAsia (TM) - 15 июня суд в Стамбуле отменил решение о депортации 34-летнего гражданина Туркменистана Байрама Аллалыева, сообщает Туркменский Хельсинский фонд по правам человека (ТХФ).

Активист был задержан в октябре прошлого года в офисе турецкой миграционной службы в Стамбуле, куда его вызвали для продления разрешения на проживание. Оказалось, что Туркменистан разыскивает его через Интерпол – на родине власти обвиняют мужчину в мошенничестве. Аллалыева отправили в полицейский участок, а затем – в депортационный центр, передает издание «Хроника Туркменистана».

В это же время более 33 международных неправительственных организаций подписали заявление в поддержку туркменских активистов. Правозащитники призывали турецкие власти освободить туркменских граждан, оказавшихся в депортационных центрах и дать им возможность урегулировать свой статус в Турции, а также расследовать случаи нападения и угроз в отношении туркменских активистов на территории страны.

Байрам Аллалыев активно участвовал в диссидентских чатах, где туркменский режим критикуют за отказ в продлении и обмене паспортов в консульских службах за рубежом, подавлении свободы слова, ограничении свободы передвижения, а также нежелании признавать наличие в стране коронавируса.

По данным ТФХ, в настоящее время Байрам Аллалыев обратился к турецким властям с просьбой предоставить ему статус беженца.