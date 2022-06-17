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Казахстан в ближайшие годы столкнется с дефицитом воды

CentralAsia (KZ) -  В ближайшие годы Казахстан столкнется с дефицитом не только газа и электроэнергии, но и воды. К такому выводу пришли специалисты министерства экологии, геологии и природных ресурсов. Об этом сообщает Orda.

Как пишут в издании, рост населения, особенности экономического развития и глобальное потепление приведут к дефициту воды в Казахстане. К 2040 году потребление вырастет на 46%, а нехватка может составить до 12 кубических километров. Такие данные на заседании Комитета по водным ресурсам озвучил спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

Из года в год растёт потребление воды в промышленных и бытовых секторах, крупнейшим потребителем воды по-прежнему остается сельское хозяйство.

Чистой питьевой водой не обеспечены 1543 села или 544 тысячи казахстанцев.

Также стране необходимо увеличивать площадь орошаемых земель до трёх млн гектаров до 2030 года. А гидротехнические сооружения сильно изношены.

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов указал на то, что в Казахстане до сих пор так и не создали водный кадастр. Есть проблемы и в системе мониторинга водных ресурсов – в стране, при необходимости в 800 гидрологических постов, работают только 310.

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