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Токаев встретился с президентом Татарстана

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в рамках визита в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Akorda.

Собеседники обсудили перспективы расширения сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено реализации совместных проектов на территории Казахстана в ключевых секторах экономики, а также встраиванию казахстанских заводов в производственные цепочки предприятий России.

В ходе встречи был рассмотрен ход имплементации совместных проектов с компаниями «КАМАЗ» и «Татнефть», руководители которых также присутствовали на встрече.

Приветствуя Рустама Минниханова, Токаев вспомнил свой прошлый визит в Татарстан, итоги которого позволили придать серьезный импульс дальнейшему укреплению сотрудничества. «Я наблюдаю за тем, как достигаются наши договоренности и как они реализуются. Можно сказать, что все находится под контролем», — сказал Президент Казахстана

Также он отметил динамичное развитие казахско-татарских отношений, которые занимают важное место в многогранных отношениях Казахстана с Россией.

По итогам 2021 года, взаимный товарооборот с Казахстаном составил 423 млн долларов, а за четыре месяца этого года – 143 млн долларов. Успешно реализуются крупные проекты в сфере машиностроения. Хорошие возможности для расширения сотрудничества предлагает Межрегиональный форум Казахстана и России.

В свою очередь Рустам Минниханов выразил Токаеву признательность за возможность встречи на полях ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум и поблагодарил его за оказываемую татарстанским компаниям поддержку во взаимодействии с казахстанскими партнерами. «Хотелось бы быть полезным, чтобы компании из Казахстана имели возможность захода на российский рынок через Татарстан. Мы готовы организовать полную поддержку и оказать содействие», — ответил Президент Татарстана.

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