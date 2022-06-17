Cанкции против России ударили по трудовым мигрантам из Центральной Азии, - отчет

CentralAsia (UZ) - Экономический спад и потери рабочих мест в России в результате санкций, введённых против страны после вторжения в Украину, оказывают негативное влияние на денежные переводы и мигрантов из Центральной Азии, заявили в Международной организации по миграции (МОМ).

16 июня в мире отмечался День семейных денежных переводов. В связи с этим МОМ проанализировала ситуацию с мигрантами и денежными переводами в страны Центральной Азии из России.

В России, по данным организации, работает порядка четырех миллионов мигрантов из Центральной Азии: миллион – из Таджикистана, миллион – из Кыргызстана, около двух миллионов – из Узбекистана и 200 тысяч – из Казахстана. Их переводы составляли до 30% ВВП стран Центральной Азии.

В МОМ подчеркивают, что санкции, введенные против России, тяжелейшим образом могут сказаться на российской экономике и на рынке труда. Речь может идти о потере порядка двух миллионов рабочих мест и росте безработицы с 4,4% до 7,8%. Спад экономики России неизбежно повлияет на доходы работающих там мигрантов и, соответственно, на экономическую ситуацию в их родных странах.

«Резкое сокращение переводов из России несомненно негативно скажется на экономике стран, полагающихся на денежные переводы, – отмечает директор регионального отделения МОМ в Вене Ренате Хельд. – Большинство мигрантов выразили желание пока остаться в РФ, но если в экономике произойдет поворот к худшему, все больше людей будет возвращаться домой».

Мигранты уже начали возвращаться домой. По данным организации, в первом квартале этого года из России на родину уехали 60 тысяч мигрантов из Таджикистана и 133 тысячи – из Узбекистана.

«По прогнозам Всемирного банка, объемы денежных переводов из России в этом году резко сократятся: в Казахстан – на 17 процентов, в Узбекистан – на 21 процент, в Таджикистан – на 22 процента и в Кыргызстан – на 33 процента. За этими цифрами – угроза обнищания множества семей», – отмечают в МОМ.

В МОМ указывают на важное значение денежных переводов от мигрантов для их стран. Так, например, в Кыргызстане в 2019 году благодаря денежным переводам уровень бедности сократился с 31,2% до 20,1%. Всемирный банк прогнозирует, что уровень бедности в Кыргызстане может достигнуть 38%. При этом, в организации, указывают, что эти прогнозы могут меняться. В марте этого года в Кыргызстан по сравнению с мартом прошлого года переводы сократились на 28%. В тоже время в апреле мигранты из Узбекистана отправили на родину рекордную сумму – 1,07 млрд долларов, что почти в два раза больше, чем год назад. Тем не менее, Центробанк Узбекистана предсказывает сокращение переводов на 18-25 процентов.