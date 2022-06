ISW: Российские и украинские войска вступили в боестолкновения на Харькове (карта военных действий на Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 15 на 16 июня опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его информации, российские и украинские войска вступили в боестолкновения к северу и северо-востоку от Харькова, хотя ни одна значительная территория не перешла из рук в руки.

Выводы института:

Российские войска продолжают наносить наземные удары по Северодонецку и населенным пунктам вдоль украинских сухопутных коммуникаций (ГЛОК) до Лисичанска. Украинская военная разведка сообщила, что российские войска больше не действуют как конкретные батальонные тактические группы (БТГ), как ранее оценивала ISW.

Российские войска провели безуспешные наступательные операции к северо-западу от Славянска, а украинские войска, как сообщается, возобновили подготовку к контрнаступлению к западу от Изюма.

Российские силы продолжают укреплять запасные позиции на северо-западе Херсонской области, вероятно, в ожидании контрнаступления украинских войск в этом регионе.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин продолжил обсуждение и подписание шефских договоров с российскими региональными властями.