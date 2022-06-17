В Центральной Азии отмечают Всемирный день по борьбе с засухой и опустыниванием

CentralAsia (CA) - Всемирный день по борьбе с засухой и опустыниванием отмечается каждый год 17 июня.

Центральная Азия тоже не осталась в стороне. В рамках проекта Инициативы стран Центральной Азии по устойчивому управлению земельными ресурсами (ИСЦАУЗР-2) и других инициатив, направленных на сбалансированное использование природных ресурсов, в странах внедряются современные агротехнологии, разрабатываются карты землепользования, вносятся изменения в законодательства и подзаконные акты. Сообщают в проекте ИСЦАУЗР-2.

Как отмечает региональный координатор проекта ИСЦАУЗР-2 Махмуд Шаумаров, засуха и опустынивание являются одними из самых разрушительных стихийных бедствий. Это явление приводит к неурожаю, лесным пожарам, острому дефициту воды и как следствие – к гибели скота и продовольственной необеспеченности населения.

Более 75% земной площади Земли уже деградировано, и к 2050 году этот показатель может превысить 90%.

Ежегодно процессу опустынивания подвергается площадь земли, равная половине размера Европейского Союза (4,18 млн км2). Экономическая стоимость деградации почвы для ЕС оценивается в десятки миллиардов евро в год.

По оценкам, деградация земель и изменение климата приведут к сокращению мировых урожаев примерно на 10% к 2050 году. Большая часть этого деструктивного процесса будет происходить в Индии, Китае и странах Африки к югу от Сахары, где деградация земель может вдвое сократить урожайность. В результате ускоренного обезлесения становится все труднее смягчать последствия изменения климата.

К 2050 году, по предварительным оценкам, до 700 млн человек будут перемещены из-за проблем, связанных с ограниченными земельными ресурсами. Эта цифра может достигнуть 3-5 миллиардов человек и более к концу текущего столетия.

Основная задача проекта состоит в том, чтобы через использование различных подходов, учитывающих процессы изменения климата, включая агролесоводство и другие передовые ресурсосберегающие технологии, наработанные в мире на протяжении последних 20 лет, адаптировать в местных условиях и широко распространит практики эффективного использования природных ресурсов.