В Туркменистане жителям разрешили покидать столицу без разрешения властей
- Туркменистан, общество
- 15:06, 17 июня 2022
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CentralAsia (TM) - Жителям Ашхабада больше не нужно получать разрешение туркменской миграционной службы на поездку из Ашхабада в регионы. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана».
Сообщается, что жителям провинций по-прежнему потребуется разрешение на посещение столицы. Граждане при путешествии поездом или самолетом должны показать отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный за 72 часа.
До этого туркменистанцы могли получить разрешение на въезд в столицу и выезд из нее лишь для посещения похорон, для неотложной медицинской помощи, по рабочей необходимости и с целью обучения.
Ранее сообщалось, что Туркменистан разрешил транзит товаров из Узбекистана.
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