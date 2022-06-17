Мэр Киева Кличко встретился с канцлером Германии Шольцем
- Азия и мир, политика
- 15:40, 17 июня 2022
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CentralAsia (CA) - Мэр Киева Виталий Кличко встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они обсуждали усиление помощи Украине и поддержку ее членства в ЕС, сообщает Кличко.
«Встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Говорили о поддержке Украины европейскими партнерами и необходимой помощи. Оружием, экономической, финансовой помощью и более мощными и более эффективными санкциями против «российского агрессора». А также – поддержку европейским сообществом кандидатства Украины в члены ЕС (Европейский союз)», — написал мэр.
Он подчеркнул важность того, что мировые лидеры посещают Украину и сами видят последствия действий России.
Согласно опубликованному видео, на встрече присутствовал также боксер Владимир Кличко.
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