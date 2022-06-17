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Дальнобойщики из Узбекистана впервые перевезли грузы из Пакистана транзитом через Афганистан

CentralAsia (UZ) -  Узбекские водители впервые перевозят грузы в Пакистан через Афганистан, сообщили в пресс-служба Минтранса РУз.

«В результате трехсторонних усилий на сегодняшний день организованы международные автомобильные перевозки из Узбекистана по территории Афганистана и Пакистана, а также полноценное функционирование данного транспортного коридора, доставка грузов до места назначения в кратчайшие сроки, в целости и сохранности», - отметили в пресс-службе.

Впервые узбекские водители, проехавшие 2760 км по маршруту Ташкент-Термез-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар-Карачи, за неделю доставили груз (замороженное мясо) из порта Карачи в Ташкент, сообщили в Минтрансе.

Данный транспортный коридор был запущен в марте этого года. Тогда впервые был отправлен груз в Узбекистан из порта Мумбаи через Пакистан и Афганистан. Развитие этого маршрута имеет важное значение для Узбекистана, отрезанного от выхода к мировому океану, как минимум, территориями двух государств.

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