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В Афганистане силы сопротивления сбили вертолет талибов,- СМИ

CentralAsia (CA) -  Бойцам Фронта национального сопротивления (ФНС) удалось подбить военный вертолет Ми-17 радикального движения «Талибан», захватившего власть в Афганистане, в провинции Панджшер. Об этом на своей странице в сети Twitter написал пресс-секретарь ФНС Сибгатулла Ахмади.

Ахмади уточнил, что Ми-17 рухнул в ущелье Арзу (Arezoo) вечером 16 июня. Четверо находившихся в вертолете талибов были захвачены в плен бойцами ФНС.

Информацию о потере военного вертолета в Панджшере подтвердил новостному агентству Aamaj News источник среди талибов в этой провинции. Источник уточнил, что никто из находившихся в вертолете талибов не был захвачен в плен бойцами ФНС.

Панджшер является одним из основных мест военных действий между ФНС и талибами.

В начале мая силам сопротивления удалось захватить уезд Дара в этой провинции — таким образом впервые с сентября прошлого года, когда талибы захватили Панджшер, под контролем ФНС оказался уезд. Однако позже, подтянув резервы, талибы выбили из населенных пунктов Дары бойцов сопротивления обратно в горы.

Сообщения, а также фото и видеоподтверждения боев между ФНС и талибами регулярно появляются в социальных сетях. Хотя сами талибы отрицают активные боевые действия в Панджшере.

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